'Böyle büyük takım olmaz! Fenerbahçe...'

İşte, Uğur Meleke'nin 90 dakikayla ilgili görüşleri...

- Fenerbahçe bu beraberliği hak etti mi?

- Fenerbahçe’nin oynadığı futbola bakarsak, 1 puan kazanç bile sayılabilir! Maçın 75’inci dakikasında size aniden “Osmanlıspor kalecisi Hakan’ın kazağının rengi neydi” diye sorsam, herhalde cevaplamak için bayağı düşünmek zorunda kalırdınız. Sarı-lacivertliler 7’nci dakikada 1-0’ı bulduktan sonra büyük takım gibi oynamadı. Türkiye’de bir büyük takım, lig sonuncusuna karşı 83 dakika 1-0’ı korumak için oynamaz.



- Fenerbahçe’deki problem ne?

- Takım çok gri. Oyun çok gri. Futbolcular bence çok sıradan. Şu anda Fenerbahçe ilk 11’inin tamamını Başakşehir’e teklif etseniz, Abdullah Avcı bunların kaçını ilk 11’de kullanır, şüpheliyim. Belki sadece Valbuena’yı.



- Peki ne yapmalılar?

- İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Aykut Kocaman sahada daha fazla yetenekli oyuncuya yer vermeli. Çare, çift santrafor kullanmak olabilir, Alper’i orta üçlüye monte etmek olabilir. Dirar’ı bekte kullanmak olabilir. Muhakkak radikal hamleler yapmak zorunda.