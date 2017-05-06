« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>eSpor >Böyle başkanlık kampanyası görülmedi!

Böyle başkanlık kampanyası görülmedi!

Oyun dünyasının gücü bu kez politikaya ilham verdi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Güney Koreli politikacı Sim Sang-jung, en popüler oyunlardan biri olan Overwatch’u başkanlık kampanyasında kullandı.

Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch’daki özel algoritma sayesinde yaptığı konuşmaları bir araya getiren ve video haline getiren Sim Sang-jung kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmayı başardı.

Ülkede peşi sıra patlak veren yolsuzluk skandalları sonrası eski başkan tutuklanmıştı. Yaşananların ardından böyle bir yolu tercih eden Güney Koreli politikacı şimdiden amacına ulaşmış gibi görünüyor.

 

OverwatchGüney KoreSim Sang-jungblizzardesportsespore-spor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL