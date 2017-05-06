Böyle başkanlık kampanyası görülmedi!

Güney Koreli politikacı Sim Sang-jung, en popüler oyunlardan biri olan Overwatch’u başkanlık kampanyasında kullandı.
Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch’daki özel algoritma sayesinde yaptığı konuşmaları bir araya getiren ve video haline getiren Sim Sang-jung kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmayı başardı.
Ülkede peşi sıra patlak veren yolsuzluk skandalları sonrası eski başkan tutuklanmıştı. Yaşananların ardından böyle bir yolu tercih eden Güney Koreli politikacı şimdiden amacına ulaşmış gibi görünüyor.