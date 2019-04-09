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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.04.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Böyle antrenman maçı görülmedi!

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı.

Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Kamil Ahmet ile Onazi yer almadı.

NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı.

Çift kale maç sırasında ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Çek oyuncunun Bursaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Böyle antrenman maçı görülmedi

 ÇİFT KALE MAÇTA YUSUF YAZICI'NIN TAKIMI FARK ATTI

Antrenmanda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in seçtiği takımlar maç yaptı. Uğurcan, Pereira, Batuhan, Toure, Amiri, Yusuf, Olcay, Nwakaeme, Ekuban'dan oluşan takım,  Arda, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Rodallega, Murat Cem'den oluşan takımı 12-2 mağlup etti.

Galip takımın gollerini Nwakaeme (3), Ekuban (3), Pereira (3), Yusuf (2), Olcay kaydederken, diğer takımın iki golü Sosa ve Rodallega'dan geldi.

Böyle antrenman maçı görülmedi

ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET

Öte yandan Ali Kemal Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Böyle antrenman maçı görülmedi

Böyle antrenman maçı görülmedi

 

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