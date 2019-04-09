Böyle antrenman maçı görülmedi!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda oyun oynandı.
Daha sonra yapılan atak sonuçlandırma çalışmalarının ardından son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri gerçekleştirilen Kamil Ahmet ile Onazi yer almadı.
NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Filip Novak, tedavisinin tamamlanmasının ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı.
Çift kale maç sırasında ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Çek oyuncunun Bursaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
ÇİFT KALE MAÇTA YUSUF YAZICI'NIN TAKIMI FARK ATTI
Antrenmanda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'in seçtiği takımlar maç yaptı. Uğurcan, Pereira, Batuhan, Toure, Amiri, Yusuf, Olcay, Nwakaeme, Ekuban'dan oluşan takım, Arda, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Rodallega, Murat Cem'den oluşan takımı 12-2 mağlup etti.
Galip takımın gollerini Nwakaeme (3), Ekuban (3), Pereira (3), Yusuf (2), Olcay kaydederken, diğer takımın iki golü Sosa ve Rodallega'dan geldi.
ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET
Öte yandan Ali Kemal Aktürk İlkokulu ile Dumlupınar İlkokulu öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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