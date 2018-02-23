Boyko kurtardı, Dinamo Kiev turladı!
Dinamo Kiev ile AEK, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında karşılaştı. Beşiktaş'tan yakın tarihte transfer olan kaleci Boyko'nun 90 dakika sahada kaldığı maç golsüz bitti ve Dinamo Kiev tur atlayan taraf oldu
Maç boyunca yeni transfer Denys Boyko kalesine gelen 6 şutu çıkarmayı başardı ve mücadele boyunca etkili bir perfromans gösterdi. İlk maç Yunanistan'da 1-1 berabere sona ermişti. Deplasmanda golü avantajı ile Ukrayna ekibi Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.
Dinamo Kiev 0 - 0 AEK Atina
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