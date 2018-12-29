Boutaib, Malatyaspor'dan ayrılıyor mu? Başkan açıkladı...

Başkan Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, bu sezon ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, devre arası transfer stratejileri ve futbolcularına gelen transfer teklifleri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Geçen sezon başında transfer edilen Khalid Boutaib'e talip olan kulüpler bulunduğunu anlatan Gevrek, "Khalid Boutaib için yurt dışından teklifler var. Kendisi bizim için çok önemli bir futbolcu. Takımımıza katkı sağladı ancak kesinlikle kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız. Bazen teklif gelen futbolcu gitmediğinde, verim almak da zor oluyor. Oyuncuların önünü kesmek doğru değil. Kulübün ve futbolcunun menfaatini düşünerek transfer gerçekleştirilebilir." diye konuştu.

Adil Gevrek, Boutaib'i Medipol Başakşehir'in de istediği yönünde basına yansıyan iddialarınhatırlatılması üzerine, "Başakşehir ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Teklifler yurt dışından ancak Türkiye'deki bir takıma da verebiliriz. Khalid, bizim için çok önemli bir futbolcu ama gelen teklifleri değerlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



- "Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var"



Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla tamamlayan kadroyu korumak istediklerini ancak transfer teklifleri aldıklarını aktaran Gevrek, şunları kaydetti:

"Gelen teklifleri geri çevirmek olmaz. Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister. Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık'la ilgili görüşmelerimiz oldu ama net bir konuşma olmadı. İlerleyen dönemde yeni görüşmeler olacak. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."



- "İlk yarıda hedefimizin üzerine çıktık"



Sarı-siyahlı kulübün başkanı, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını bildirdi.

Süper Lig'de geçen sezonu 10. sırada tamamladıklarını hatırlatan Gevrek, "Geçen sezon, Süper Lig'deki ilk senemiz olmasına rağmen başarılı bir dönem geçirmiştik. Bu sezon da hedefimiz daha yukarılarda bitirmekti. İlk yarıda 29 puan topladık, iyi bir yerdeyiz. Sezon başında ilk yarıda 27 puan toplamayı hedeflemiştik. Ligin böyle geçeceğini hiç tahmin etmedik. İlk yarı bizim için iyi geçti. İlk yarıda hedefimizin üzerine çıktık. Sezon sonunda ilk 6 içinde olmayı istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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- "Bir stoper, bir kanat, bir de forvet düşünüyoruz"



Adil Gevrek, devre arası transfer döneminde 3 transfer yapmayı planladıklarını söyledi.

Teknik direktör Erol Bulut'un 4-5 transfer istediğinin hatırlatılması üzerine başkan Gevrek, şöyle devam etti:

"Hocamız, gidecek oyuncuların yerine de alınacakları hesaba katarak 4-5 transfer diyor. Devre arası transferleri çok zor. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. İlk etapta 3 transfer yapmamız lazım. Aramızdan ayrılan olursa, tekrar konuşulur ve takviyeler yapılır. Şu anda iyi bir kadromuz var. Bu takımı da çok bozmak istemiyoruz. Hedefe ulaşmak için 3 transfer yapılması lazım. Onunla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Transferler, ekonomik anlamda da bizim için önemli. Dengeleri bozmayacak ve katkı sağlayacak transferler olmalı. Sportif direktörümüz, hocamız ve transfer komitesindeki arkadaşlarımızla hassasiyet içinde incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bir stoper, bir kanat, bir de forvet düşünüyoruz."

Adil Gevrek, Trabzonspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'la görüştüklerini dile getirerek, "Geçen sezon hocamızın istediği bir oyuncu. Mustafa, hem sol stoper hem de sol bek oynayabiliyor. Kendisi gündemimizde. Değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz. Gündemimizde sadece bir oyuncu yok, başka futbolcular da var." açıklamasını yaptı.

İtalya'nın Benevento'dan takımından kiralanan ve ilk yarıdaki performansıyla dikkati çeken Brezilyalı Guilherme'nin bonservisini alacaklarını dile getiren Adil Gevrek, "Guilherme'nin satın alma önceliği bizde. Sezon sonu büyük ihtimalle bu hakkı kullanacağız. Bizim için çok önemli futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.



- "VAR, çok doğru bir sistem"



Başkan Adil Gevrek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çok faydalı olduğunu kaydetti.

VAR'ın daha da gelişeceğine değinen Gevrek, şu ifadeleri kullandı:

"VAR geçen sezon uygulansaydı çok farklı yerde olurduk. Sezonu 10. bitirdik ama 6 veya 7. olabilirdik. Geçen sezon çok ciddi sıkıntılar yaşadık. VAR, çok doğru bir sistem. Özellikle bizim gibi Anadolu takımları için çok

önemli. Bu sezon ilk kez uygulandığı için bazı hata olabilir. Genele baktığımızda bana göre iyi bir uygulama. Yüzde 100 değil ama en azından yüzde 89 adalet sağlanıyor. VAR'ın önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağına inanıyorum. Bu sezon bir tecrübe oldu. Gelecek yıllarda daha da çok faydalanacağız."



- "En büyük gücümüz taraftarımız"



Adil Gevrek, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, sezonun ikinci yarısındaki iç saha maçlarını dolu tribünler önünde oynamak istediklerini aktardı.

İlk yarıda maçlara gelen taraftarlarına teşekkür eden Gevrek, "En büyük gücümüz taraftarımız. Onlarla başarılı sonuçlara imza attık. Gerek sahamızdaki, gerekse deplasmandaki karşılaşmalarda bize büyük destek oldular. Şu anda ligde ikinci sıradayız. 27 bin 44 kişilik stadımızın dolmasını istiyoruz. Gelen taraftarlarımız zaten 2. Lig'den beri yanımızda. Bizi asla yalnız bırakmadılar. Malatya'daki herkesi ikinci yarıda maça bekliyoruz. Allah'ın izniyle hedefimize taraftarlarımızla beraber ulaşalım." diyerek sözlerini tamamladı.

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