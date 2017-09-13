‘Bottas’la Hamilton’un kimyaları uydu’

FORMULA 1’de sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix’si öncesi basın toplantısı düzenleyen Bottas, gelecek yıl da Mercedes takımı adına yarışmaya devam edeceğini açıkladı. Toplantıda söz alan Mercedes takımının direktörü Toto Wolff da, “Performansındaki istikrar ve yükselen grafiği nedeniyle Bottas ile 2018 yılında da yola devam etmeye karar verdik. Bottas ile takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın kimyalarının birbirine uygun olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kulland

Mercedes’le geçen sezon şampiyonluk yaşayan Alman pilot Nico Rosberg’in emeklilik kararının ardından yerine getirilen Bottas, bu sezon Rusya ve Avusturya’da düzenlenen yarışlarda birinci sırayı elde etti. 28 yaşındaki Bottas, pilotlar klasmanında ise 197 puanla üçüncü sırada yer alıyor.