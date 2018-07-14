Botheim ailesini ikna edecek
Geçtiğimiz günlerde ilk temasların sağlandığı ve teknik heyetinden onayından geçen Eric Botheim, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Norveçli golcü ailesini ikna ederse Galatasaray ile görüşmelere başlayacak.
Galatasaray’ın transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Erik Botheim için geçtiğimiz günlerde ilk temaslar sağlanmış ve teknik heyetin onayından da geçmişti.
Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar’da 2011-14 sezonları arasında forma giymiş ve Kuzey’deki transfer çalışmalarına yön veren Johan Elmander de 18 yaşındaki oyuncu için ‘Gelecek vaat ediyor’ dedi.
Takımı Rosenborg ile bu sezon 6 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Botheim de Aslan’a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun önündeki tek engel: ailesi. Norveçli golcünün bu doğrultuda ailesini ikna ettikten sonra Galatasaray’la görüşmelere başlayacağı öğrenildi. (Fanatik)
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