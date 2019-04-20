BOTAŞ'tan kritik galibiyet! Seriye denge geldi...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında BOTAŞ, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 74-57 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Turgut Işık, Hüseyin Çelik
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 2, Melis Talay 3, Petronyte 20, Cado, Walker 27, Burcu Çiğil, Melisa Korkmaz, Gülşah Gümüşay, Anderson 5
BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 15, Büşra Akbaş 11, Krivacevic 5, Williams 14, Melis Gülcan 10, Kübra Erat 3, Aylin Darınç
1. Periyot: 14-18
Devre: 27-34
3. Periyot: 44-53
Beş faulle çıkan: 37.26 Krivacevic (BOTAŞ)
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı, 22 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.
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