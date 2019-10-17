BOTAŞ'tan İsrail ekibine fark!
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 mağlup etti.
Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Bogdan Podar (Romanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dimitrios Zacharis (Yunanistan)
BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Fagbenle 21, Melis Gülcan 9, Hollingsworth 3, Mitchell 20, Marina Baş 8, Peddy 7, Cansu Köksal 15, Hatice Pelin Gülçelik,
Ramla: Boyd 9, Krivacevic 10, Mitchell 26, Rotberg 8, Toure 10, Pelleg 1, Garzon, Danan, David
1. Periyot: 23-15
Devre: 44-37
3. Periyot: 63-50
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