AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:30,
BOTAŞ, Polonya deplasmanında! Rakip CCC Polkowice...
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off Turu rövanşında BOTAŞ, yarın deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile karşılaşacak.
Polkowice'de oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Ankara'da yapılan ilk maçta BOTAŞ, Polonya ekibi CCC Polkowice'ye 75-56 mağlup olmuştu.
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