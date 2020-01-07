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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

BOTAŞ, Polonya deplasmanında! Rakip CCC Polkowice...

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BOTAŞ, Polonya deplasmanında! Rakip CCC Polkowice...

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Play-Off Turu rövanşında BOTAŞ, yarın deplasmanda Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile karşılaşacak.

Polkowice'de oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Ankara'da yapılan ilk maçta BOTAŞ, Polonya ekibi CCC Polkowice'ye 75-56 mağlup olmuştu.

BOTAŞ, Polonya deplasmanında Rakip CCC Polkowice...

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