BOTAŞ ikinci yarı açıldı!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ, ilk yarısı çekişmeli geçen maçta, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 75-61 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Melis Talay 3, Petronyte 8, Sasa Cado 13, Walker 22, Burcu Çiğil, Anderson 4
BOTAŞ: Cuic 16, Olcay Çakır Turgut 7, Büşra Akbaş 13, Krivacevic 9, Williams 22, Melis Gülcan 6, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 2, Aylin Darınç
1. Periyot: 23-22
Devre: 38-37
3. Periyot: 55-59
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