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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.09.2019 - 20:28, Son Güncelleme:

BOTAŞ evinde ağır yaralı

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BOTAŞ evinde ağır yaralı

 Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, Polonya'nın Arka Gdynia takımına 88-72 mağlup oldu.

BOTAŞ, karşılaşmaya iyi başlayamadı. Rakibinin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlanan BOTAŞ, ilk periyodu 20-9 geride tamamladı.

İlk yarıda boyalı alanda etkili olamayan BOTAŞ, soyunma odasına 41-27 geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına savunmada iyi başlayan BOTAŞ, rakibinin şut yüzdesini düşürdü. Bu performansını devam ettiremeyen BOTAŞ, üçüncü periyodu da 59-44 geride bitirdi.

BOTAŞ'ın oyunda dengeyi sağlayamadığı karşılaşma boyunca üstün oynayan Arka Gdynia, maçı da 88-72 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.00'da Polonya'daki Gdynia Spor Salonu'nda yapılacak.

Salon: DSİ Spor Salonu

Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Thomas Bissuel (Fransa)

BOTAŞ: Kelsey 24, Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 5, Holingsvorth 15, Fagbenle 15, Peddy 6, Cansu Köksal

Arka Gdynia: Slamova 15, Papova 13, Kastanek 14, Greinacher 17, Balintova 14, Winkowska, Rembiszewska 7, Podgoma 8

1. Periyot: 9-20

Devre: 27-41

3. Periyot: 44-59

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