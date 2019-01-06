Botaş, Bodrum'da rahat kazandı!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde son sırada yer alan Kırçiçeği Bodrum, evinde 4. sıradaki Botaş’a 89-45 mağlup olarak 13. haftada da galibiyetle tanışamadı.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 19-11 önde tamamlayan Botaş, soyunma odasına 41-22 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Başkent ekibi, 54-34’lük skor avantajıyla girdiği final periyodunda farkı iyice açarak salondan 44 sayı üstün ayrıldı: 45-89.
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