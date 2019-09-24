BOTAŞ Avrupa arenasında ilk maçına çıkacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turunda mücadele eden başkent temsilcisi, yarın Polonya'nın Arka takımını konuk edecek
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, yarın Arka'yı ağırlayacak. Eleme turunu geçerek Avrupa Ligi'ne kalmayı hedefleyen başkent ekibi BOTAŞ ile Polonya temsilcisi Arka arasındaki mücadele, Ankara Spor Salonu'nda
saat 18.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ekim Çarşamba günü 19.00'da Polonya'daki Gdynia Arena'da yapılacak.
Organizasyonun eleme turunda yarın, BOTAŞ-Arka maçının yanı sıra Olympiakos-BLMA ve DVTK-Reyer arasında eleme turu müsabakaları oynanacak.
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