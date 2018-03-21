Boston'dan Oklahoma karşısında tarihi dönüş! 17 saniyede...
Boston Celtics, taraftarları otoparka gitmeye hazırlanırken son 17 saniyesine 6 sayı geride girdiği maçta Oklahoma City Thunder'ı 100-99 yenmeyi başardı. Böylece Oklahoma'nın 6 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.
Marcus Morris 21 sayı (3/6 üçlük), 4 ribaund, Jayson Tatum 23 sayı (3/6 üçlük), 11 ribaund, 4 asist, Greg Monroe 17 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Shane Larkin 13 sayı, 4 ribaundla oynadı.
Oklahoma'da Russell Westbrook 27 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Paul George 24 sayı (5/8 üçlük), 13 ribaund, Steven Adams 14 sayı, 7 ribaund, Carmelo Anthony 13 sayı, 5 ribaund, 3 asistlik istatistik oluşturdu.
24 saniye kala Russell Westbrook'un 2 serbest atışıyla Oklahoma City Thunder farkı 6 sayıya (98-92) çıkardı.
17 saniye kala Jayson Tatum çembere gidip bitirdi: 98-94.
Russell Westbrook 16.8 saniye kala serbest atışları 1/2 ile kullandı: 99-94.
Terry Rozier 12.7 saniye kala üçlükle farkı 2 sayıya (99-97) düşürdü: 99-97
Carmelo Anthony 8.4 saniye kala iki serbrest atışı da kaçırdı.
1.8 saniye kala Marcus Morris'in üçlüğü ile Boston Celtic 100-99 öne geçti.
0.5 saniye kala Russell Westbrook'un üçlüğü kısa düştü.
Doğu Konferansı'ndaki ikinciliğinin değişmesi beklenmeyen ve sakat oyuncularını play-off'lara yetiştirmeye çalışan Boston Celtics, Oklahoma açısından önem taşıyan maçta yakın takibini sürdürdü, kritik anlarda rakibinin hatalarından yararlanıp galip geldi. Boston Celtics'te Daniel Theis sezonu kapatırken, Jaylen Brown ve Kyrie Irving'ın önümüzdeki günlerde, Marcus Smart'ın 1 ay sonra, sezon öncesinde sakatlanan ve henüz resmi maçta yer alamayan Gordon Hayward'ın Mayıs başında dönmesi umuluyor.
- BASKETFAUL -
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