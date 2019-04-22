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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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22.04.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Boston Celtics, Indiana Pacers'ı süpürdü

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Boston Celtics, Indiana Pacers'ı süpürdü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Indiana Pacers'ı 110-106 yenen Boston Celtics, seriyi 4-0 kazanarak Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Boston Celtics, 3-0 önde olduğu Doğu Konferansı'ndaki ilk tur serisinin 4. karşılaşmasında Indiana Pacers'ı 110-106 mağlup etti ve 2019 play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu. Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te Gordon Hayward 20 sayı, Jayson Tatum ve Marcus Morris 18'er sayı, 8'er ribauntla oynadı. Pacers'ta Bojan Bogdanovic 22 sayı, 8 ribaunt, Tyreke Evans 21 sayı ve Darren Collison 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Celtics, konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.

- Sonuçlar
Indiana Pacers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)
Orlando Magic-Toronto Raptors: 85-107 (1-3)
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-113 (1-3)
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 98-111 (1-3)

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