Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBosna Hersekli beş futbolcuya milli davet
GeriFutbol Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
19.08.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bosna Hersekli beş futbolcuya milli davet

Bosna Hersek'in EURO 2020 elemelerinde Liechtenstein ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen Milosevic, Bajic, Visca, Sehic ve Hadzic çağrıldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 5 Eylül'de iç sahada Liechtenstein ve 8 Eylül'de deplasmanda Ermenistan ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı: 

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor'un yeni transferi İrfan Hadzic'in de çağrıldığı 25 kişilik aday kadrodaki isimler şunlar: 

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa) 

Defans: Darko Todorovic (Holstein Kiel), Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (El Ahli), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce) 

Orta saha: Stjepan Loncar (Rijeka), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Zoran Kvrzic (Rijeka), Haris Duljevic (Nimes Olympique), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Konyaspor), Amer Gojak (Dinamo Zagreb) 

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Konyaspor), İrfan Hadzic (Akhisarspor) 

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan, Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele eden Bosna Hersek, 4 maçta topladığı 4 puanla 5. sırada yer alıyor. Liechtenstein'ın puanı bulunmazken, Ermenistan ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu
David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (19.08.2019)
daha fazla video için

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Dünya Şampiyonasında Bursa rüzgarı esecek
David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu
Eskişehirspor Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gökhan Töre Trabzonspor maçına yetişiyor