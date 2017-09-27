Bosna Hersek'in aday kadrosu açıklandı

Kadroya, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Osmanlıspor'dan Avdija Vrsajevic davet edildi.

Bazdarevic, Bosna Hersek Futbol Federasyonunda düzenlediği basın toplantısında, grup lideri Belçika ile Saraybosna'da oynayacakları maçın önemine işaret ederek, "Belçika çok güçlü bir rakip. Kazanacağımıza inanıyorum. Maçın başkent Saraybosna'da oynanacak olması da önemli. Taraftarlar ile birlikte zafer elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

İki yıl aradan sonra yeniden milli takıma çağrılan Sejad Salihovic'in tecrübesine güvendiğini kaydeden Bazdarevic, "Salihovic, daha önce çok önemli karşılaşmalarda yer aldı. Onun varlığı, bu iki karşılaşmaya hazırlanmamızda yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 7 Ekim'de evinde Belçika, 10 Ekim'de ise deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

Gruptaki son iki karşılaşma öncesinde 14 puanla ikinci sırada bulunan Bosna Hersek'i, 13 puanla Yunanistan takip ediyor. Grup lideri 22 puanlı Belçika, daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Asmir Begovic (Bournemouth), İbrahim Sehic (Karabağ), Kenan Piric (Zrinjski)

Defans: Edin Cocalic (Mechelen), Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ognjen Vranjes (AEK), Dario Djumic (Utrecht), Jozo Simunovic (Celtic), Mateo Susic (Sheriff)

Orta saha: Miralem Pjanic (Juventus), Senad Lulic (Lazio), Izet Hajrovic (Werder Bremen), Rade Krunic (Empoli), Sanjin Prcic (Stade Rennais), Gojko Cimirot (PAOK), Muhamed Besic (Everton), Mato Jajalo (Palermo), Daniel Milicevic (Gent), Haris Duljevic (Dinamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Sejad Salihovic (Hamburg), Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Vedad Ibisevic (Hertha Berlin), Kenan Kodro (Mainz 05)