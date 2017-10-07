Bosna Hersek'e Belçika şoku!

Finallere katılmayı daha önce garantileyen Belçika, maçın henüz 4. dakikasında Thomas Meunier'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Bosna Hersek, 30'da Medunjanin ve 39'da Edin Visca'nın goleriyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

59'da Michy Batshuaiyi skoru 2-2'ye getirirken; 9 dakika sonra Jan Vertonghen, konuk ekibi 3-2 öne geçirdi. 82'de Dario Munic skorda 3-3'lük eşitliği sağladı. Ancak Belçika'nın 4. golü bulması sadece 1 dakika sürdü. Yannick Carrasco, ağları havalandırdı ve Belçika'yı 4-3 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Belçika sahadan 4-3 galip ayrıldı. Belçika bu sonuçla puanını 28 yaparken; Bosna Hersek 14 puanda kaldı ve Dünya Kupası finallerine gitme şansını zora soktu.

Belçika, 2009'dan bu yana Dünya Kupası elemelerinde yenilmezken; üst üste 12. maçında da bileği bükülmedi ve takım rekoru kırdı.

Bu sonucun ardından G Grubu'nun 2.'si İtalya, en iyi 2. olmayı garantiledi ve Dünya Kupası play-off'larına gitmeyi garantileyen ekiplerden biri oldu.