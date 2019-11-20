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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Boş zamanını geçirmek için başladığı judo sporunda Avrupa üçüncüsü oldu

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Boş zamanını geçirmek için başladığı judo sporunda Avrupa üçüncüsü oldu

Kastamonu’da Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan 17 yaşındaki Erdem Sefa Yaşar, arkadaşlarının tavsiyesi ve boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı judoda Avrupa üçüncüsü oldu. Yaşar'ın hedefinde ise olimpiyatlar var.

Kastamonu'da boş zamanlarını geçirmek için 10 yaşında judo sporuna başlayan Erdem Sefa Yaşar, azmi ve yeteneği sayesinde Avrupa şampiyonu oldu. 10 yaşındayken boş zamanlarını değerlendirmek için judoya giden arkadaşlarının antrenmanlarını izlemeye spor salonuna giden Yaşar, zamanla judo sporuna ilgi duymaya başladı. Bir müddet sonra kendisi de judoya yazılan Erdem Sefa Yaşar, antrenörü eşliğinde antrenmanlara başladı. Zamanla kendisini daha da geliştiren Yaşar, müsabakalara çıkmaya başladı. Antrenörü Durukan Karabudak önderliğinde müsabakalara hazırlanan Erdem Sefa Yaşar, Bosna Hersek’in Mostar şehrinde düzenlenen, 25 ülkeden 1000 sporcu ve 100 kulübün katıldığı Avrupa Açık Judo Turnuvası’nda üçüncü olarak Avrupa Açık’tan ilk madalyayı getiren sporcu oldu. Erdem Yaşar, 28 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düzenlenecek turnuvanın ardından Rusya’da yapılacak Dünya Şampiyonası müsabakalarına katılacak.

Durukan Karabudak "Desteklendiğinde daha yüksek yerlere geleceğinden hiçbir şüphem yok"

Sporcusuna gereken desteğin verilmesi takdirinde daha yüksek yerlere geleceğinden hiçbir şüphesinin olmadığını söyleyen Antrenör Durukan Karabudak, "Kastamonu’dan bir Avrupa üçüncüsü çıkarttık. Kastamonu’dan ilk defa katıldığımız ve uluslararası turnuvada Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yapılan, bin sporcudan fazla sporcunun katılmış olduğu, 129 takımın, 30 ülkeden sporcunun katılmış olduğu Avrupa Açık Kupası’nda Erdem Sefa Yaşar, Avrupa üçüncüsü olmuştur. Sporcumla gurur duyuyorum. İnşallah desteklendiğinde daha yüksek yerlere geleceğinden hiçbir şüphem yok. Destek verildiği takdirde sporcularımızın hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun nerelere geleceğinin en güzel örneğidir. Yeter ki destek olunsun. Çocuklarımızın içindeki ateşi hiçbir zaman öldürmeyelim. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirelim" dedi.


"Hedefimiz 2024 olimpiyatlarına hazırlanmak"

Bundan sonraki hedeflerinin destek olduğu takdirde 2024 yılında yapılacak olimpiyatlar olduğunu söyleyen Karabulak, "Destek olunmazsa hiçbir şey olmaz. Destek olunduğu takdirde 2024 için puan toplayacağımızdan hiçbir şüphem yok. Sporcum gayet yetenekli. Daha güzel ve daha yüksek yerlere gelebilir. Sadece erdem Sefa değil bunun gibi daha nice sporcularımız bu spor sayesinde beden eğitimi bölümlerinde okuyorlar. Çocuklarımızı spora yönlendirelim. Sokakta gezeceklerine spor yapmaları daha iyi. Kasım ayının 28’inde Kıbrıs’ta düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya katılmayı düşünüyoruz. İnşallah katılacağız. Önümüzdeki ay Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’na da katılmayı düşünüyoruz. İnşallah buralarda da derece getirip hem ülkemizi hem de ilimizi onurlandıracağız" diye konuştu.

Erdem Sefa Yaşar: "Judoya arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine başladım"

Judoya arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığını belirten Judocu Erdem Sefa Yaşar ise, "17 yaşındayım, judoya arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine başladım. Arkadaşlarımın antrenmanına gitmiştim. İlk görünce çok sevdim. Devam etmek istedim, devam ettim. Sevdiğim spor, sevmeyen insan hiçbir şey yapmaz. Bu sporda başarılı olacağıma inandım. Başladığımda 10 yaşındaydım. Daha küçüktüm ve devam ettim. Antrenmanlarımda çalıştım. Maçlara gittik. Bosna Hersek’te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Hedefim birinci olmaktı. Ama olmadı. Yinede bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırdığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu spora başlamamış olsaydım zamanımı daha boş geçirirdim"

Judoya arkadaşlarının sayesinde başladığına dikkat çeken Yaşar, "Bundan sonraki müsabaka ay sonunda Kıbrıs’ta olacak. Derece yapmaya çalışacağım. Kıbrıs’tan sonra Rusya’da müsabakalar var. Destek olmadığı halde buralara kadar geldik. Avrupa üçüncüsü oldum. Benden önce Kastamonu’da bu dereceyi alan kimse yoktu. İlk oldu. İnşallah devamı gelir. Judoya arkadaşlarımın sayesine başladım. Başlamamış olsaydım zamanım daha boş geçerdi. Hiçbir şey değerlendiremiyordum. Ama arkadaşlarımın sayesine judoya başladım ve buralara kadar geldim. Herkesin üzerimde emeği var" ifadelerini kullandı.

Adem Keloğlu: "Kastamonu’da judoyu hem sayısal olarak hem de ülke başarısı olarak arttırmak istiyoruz"

Kastamonu’da judoyu hem sayısal olarak hem de ülke başarısı olarak arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü aynı zamanda Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olan Adem Keloğlu da şu ifadelerini kullandı:

"Yavrularımızın yapmış olduğu çalışmaları karşılığında müsabakalara katılıp en iyi şekilde hem bizleri hem de ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz. Yavrularımızla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarında karşılığını almak bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah el birliği içerisinde, iş birliği içerisinde yapacağımız çalışmalarla Kastamonu’da judoyu hem sayısal olarak hem de ülke başarısı olarak hem ilimiz başarısı olarak daha büyük başarılar getirmeye çalışacağız."

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