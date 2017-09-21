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Borussia Dortmund'dan farklı tarife

Almanya Bundesliga 5'inci hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Hamburg'u 3-0 mağlup ederek 13 puana yükseltti. Hamburg ise 6 puanda kaldı.

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Milli oyuncularımız Nuri Şahin ile Ömer Toprak maça ilk 11'de başlarken, iki oyuncu da 90 dakika forma giydi.

Borussia Dortmund'un gollerini 24'üncü dakikada Shinji Kagawa, 63'üncü dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 79'uncu dakikada Christian Pulisic kaydetti.

ÇAĞLARLI FREIBURG BERABERE KALDI
Bir diğer maçta milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg ile Hannover 96 1-1 berabere kaldı. Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ DEPLASMANDA KAZANDI
Almanya Bundesliga'da haftanın en gollü maçlarından biri olan mücadelede Hoffenheim, Mainz 05'i 3-2 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden olan Hoffenheim bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükseltti. Mainz 05 ise 3 puanda kaldı.

BundesligaBorussia Dortmundhamburg
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