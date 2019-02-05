Borussia Dortmund Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Almanya Ligi'nin köklü takımı Borussia Dortmund, ligin bir diğer önemli kulübü Werder Bremen ile kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son 10 mücadelede Werder Bremen'in sadece 2 kez üstünlük kurabildiği Borussia Dortmund, bu serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Peki, Borussia Dortmund Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Borussia Dortmund, Almanya DFB Kupası 3. Tur mücadelesinde Werder Bremen ile karşılaşacak. Kupada şu ana kadar farklı skorlarla tur atlayan Werder Bremen, kıl payı 3.tura yükselme şansını yakalayan Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Peki, Borussia Dortmund Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgeler
BORUSSİA DORTMUND WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Almanya DFB Kupası 3. Tur mücadelesinde Borussia Dortmund, Werder Bremen ile karşılaşacak. 5 Şubat Salı günü saat 22.45'te oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
ALMAN Futbol Federasyonu (DFB) Kupası maçları salı ve çarşamba akşamı oynanacak. Son 16 arasına kalan takımlar çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşmaların dördü salı, dördü de çarşamba akşamı yapılacak. Böylece son sekiz takım da belirlenecek.
Kupada, İkinci Bundesliga temsilcileri Duisburg, Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Holstein Kiel ile Bundesliga ekipleri B. Münih, Drotmund, Hertha Berlin, Werder Bremen, Düsseldorf, Nürnberg, Augsburg, Wolfsburg, Schalke, RB Leipzig ve Leverkusen mücadele ediyor. Ligde beklenen başarıyı gösteremeyen B. Münih'de kaleci Neuer'in Hertha Berlin ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği belli değil. Neuer'in parmağından sakatlığı bulunuyor.
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