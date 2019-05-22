Borussia Dortmund, Thorgan Hazard'ı resmen açıkladı
Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'tan Thorgan Hazard'ı transfer ettiğini duyurdu
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Thorgan Hazard ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Transfer kulübün resmi kanallarından duyuruldu. Hazard ilk açıklamasında "Dortmund gibi bir kulüp için oynayacak olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Eşsiz taraftarlarıyla harika bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.
Thorgan Hazard transferinin maliyeti açıklanmazken; oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro civarında...
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