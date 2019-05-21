Borussia Dortmund Nico Schulz'u transfer etti
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Hoffenheim'dan sol bek Nico Schulz'u transfer etti.
Ligde sezonu Bayern Münih'in ardından ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı siyahlılar yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
Dortmund, Hoffenheim forması giyen sol beki 27 yaşındaki Alman futbolcuyu 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.
Alman ekibinden yapılan açıklamada Schulz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.. 2018-19 sezonunda 1 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, Gladbach döneminde Lucien Favre ile birlikte çalışmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Borussia Dortmund Nico Schulz'un transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
🗣 #SCHUUULZ pic.twitter.com/M61c6cEgYK
🗣 #SCHUUULZ pic.twitter.com/M61c6cEgYK— Borussia Dortmund (@BVB) 21 Mayıs 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle