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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.11.2019 - 01:19, Son Güncelleme:

Borussia Dortmund müthiş geri dönüş

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Borussia Dortmund müthiş geri dönüş

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu maçında Borussia Dortmund sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 yenmeyi başardı.

Signal Iduna Park'ta oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Inter oldu. Conte'nin öğrencileri 5. dakikada Martinez ve 40. dakikada Vecino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Inter için her şey tersine döndü. Dortmund, 51. dakikada Hakimi ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı. 64. dakikada Brandt maça 2-2'lik dengeyi getiren golü kaydetti. 

77. dakikada maçın yıldızı Hakimi bir kez daha sahneye çıktı ve Dortmund taraftarını sevinçten çılgına çeviren golü kaydetti. 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund unutulmaz maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 7 yaptı ve grupta 2. sıraya yerleşti. Inter ise 4 puanda kalarak grupta 3. sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Bracelona sahasında Slavia Prag ile golsüz berabere kalmıştı.

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Inter'in evinde Dortmund'u mağlup ettiği maçın gollerini izliyoruz...

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