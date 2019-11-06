Borussia Dortmund müthiş geri dönüş
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu maçında Borussia Dortmund sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 yenmeyi başardı.
Signal Iduna Park'ta oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Inter oldu. Conte'nin öğrencileri 5. dakikada Martinez ve 40. dakikada Vecino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda ise Inter için her şey tersine döndü. Dortmund, 51. dakikada Hakimi ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı. 64. dakikada Brandt maça 2-2'lik dengeyi getiren golü kaydetti.
77. dakikada maçın yıldızı Hakimi bir kez daha sahneye çıktı ve Dortmund taraftarını sevinçten çılgına çeviren golü kaydetti. 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund unutulmaz maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 7 yaptı ve grupta 2. sıraya yerleşti. Inter ise 4 puanda kalarak grupta 3. sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Bracelona sahasında Slavia Prag ile golsüz berabere kalmıştı.
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Inter'in evinde Dortmund'u mağlup ettiği maçın gollerini izliyoruz...
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