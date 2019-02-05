Borussia Dortmund, Kagawa'nın bonservisini belirledi
Beşiktaş'ın sezon sonu kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa için Borussia Dortmund bonservis bedeli belirledi.
Alman ekibi, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi.
Beşiktaş'ta forma giydiği maçta sonradan oyuna girerek iki gol atan ve maça damga vuran Japon futbolcusu şimdiden siyah beyazlı taraftarın sevgilisi oldu.
Siyah beyazlı yönetimin de bu performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda sponsorların da desteğiyle Kagawa'nın bonservisini almak için harekete geçecek.
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