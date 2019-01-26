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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA Spor / Fotoğraf: AFP
26.01.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Hannover’i rahat geçti

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Borussia Dortmund, Hannover’i rahat geçti

Bundesliga'da lider koltuğunda oturan Borussia Dortmund, sahasında Hannover'i 5-1 mağlup etti

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Hannover'i 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund, ligin 19. hafta maçında Signal Iduna Park’ta Hannover’i konuk etti.
İlk yarıyı 24. dakikada Achraf Hakimi'nin attığı golle 1-0 öne tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda 60. dakikada Marco Reus, 62. dakikada Mario Götze, 67. dakikada Raphael Guerreiro ve 90. dakikada Axel Witsel ile 4 gol daha bularak karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Hannover’in tek golü 86. dakikada Marvin Bakalorz'dan geldi.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle 48 puanla liderliğini sürdürdü. Hannover ise 11 puanla 17. sırada kaldı. 

Günün diğer karşılaşmasında ise Hoffenheim, deplasmanda Freiburg'u 4-2 mağlup etti. Hoffenheim'in 19. dakikada Joelinton ile bulduğu gole Freiburg, 42. dakikada Lucas Höler ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda konuk takım, 60 (penaltıdan) ve 72. dakikalarda Andrej Kramaric’in attığı iki golle skoru 3-1 yaptı. Freiburg 77. dakikada Florian Niderlechner ile durumu 3-2'ye getirdi. Hoffenheim'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 85. dakikada yaklaşık 20 metreden
attığı golle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 4-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son 7 maçında 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Hoffenheim, aldığı galibiyetle 28 puan ve averajla 6. sıraya yükseldi. Freiburg ise 21 puanda kaldı.

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