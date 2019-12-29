Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı transfer etti!
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg'dan Erling Haaland'ı kadrosuna kattı.
Dortmund, Erling Haaland ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
4.5 yıllığına Dortmund ile sözleşme imzalayan Haaland'ı başta Manchester United olmak üzere Avrupa'nın dev takımları transfer etmek istiyordu.
Dortmund, Norveçli forvetin transferi için Salzburg'a 21 milyon euro ödedi.
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