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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
25.07.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund Benfica maçı, izleyicilere futbol şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek olan ekipler, sezon sonunda lider olabilmek için üç puan alabilmenin yolunu arayacak. Borussia Dortmund Benfica maçı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'den de canlı izlenebilecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Borussia Dortmund Benfica maçı, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında heyecan dolu anlara tanık edecek. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan B. Dortmund, henüz herhangi bir karşılaşmaya çıkmayan Benfica karşısında seriyi sürdürmenin yolunu arayacak. Peki, Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BORUSSİA DORTMUND BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund Benfica maçı, 25 Temmuz Çarşamba gününü 26 Temmuz Perşembe gününe bağlayan gece 03.05'te Tivibu Spor 3 kanalında ekrana gelecek.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu.
Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

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