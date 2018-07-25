Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Borussia Dortmund Benfica maçı, izleyicilere futbol şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya gelecek olan ekipler, sezon sonunda lider olabilmek için üç puan alabilmenin yolunu arayacak. Borussia Dortmund Benfica maçı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'den de canlı izlenebilecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
Borussia Dortmund Benfica maçı, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında heyecan dolu anlara tanık edecek. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan B. Dortmund, henüz herhangi bir karşılaşmaya çıkmayan Benfica karşısında seriyi sürdürmenin yolunu arayacak. Peki, Borussia Dortmund Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
BORUSSİA DORTMUND BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund Benfica maçı, 25 Temmuz Çarşamba gününü 26 Temmuz Perşembe gününe bağlayan gece 03.05'te Tivibu Spor 3 kanalında ekrana gelecek.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.
Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.
Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.
"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu.
Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle