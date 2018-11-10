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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
10.11.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ile bugün Almanya Bundesliga'da heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler bulunurken, spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam hangi kanalda yayınlanacak, mücadele saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşma öncesinde dikkat çeken detaylar ve yayın bilgileri

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ile ligin üst sıralarında yer alan iki takımın mücadelesine sahne olacak. Geri de kalan 10 karşılaşmada 24 puan toplayan ve ligin zirvesinde yer alan Borussia Dortmund, artı 20 averajı ile ligin en yüksek gol oranına sahip takımı. Borussia Dortmund'un dikkat çeken en önemli özelliği ise şuana kadar mağlubiyet almamış olması.

Borussia Dormund sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu karşılaşmada toplam 20 gol atarak evinde en çok gol atan takım ünvanını da elinde bulunduruyor. Evinde 13 puan toplayan Borussia Dortmund, ligin zirvesinde yer alıyor.

Bayern Münih bu sezon geçtiğimiz yıllara oranla daha başarısız bir başlangıç yaptı. Oynanan 10 karşılaşmada iki mağlubiyet alan Bayern Münih, ligin 3. sırasında yer alıyor. Deplasmanda 4 galibiyeti ve 1 mağbuliyeti bulunan Bayern Münih, dışarda oynadığı maçlarda hiç berabere kalmadı. Ligde 20 puanı bulunan Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un 4 puan gerisinde yer alıyor.

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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