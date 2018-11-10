Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ile bugün Almanya Bundesliga'da heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler bulunurken, spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam hangi kanalda yayınlanacak, mücadele saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşma öncesinde dikkat çeken detaylar ve yayın bilgileri
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ile ligin üst sıralarında yer alan iki takımın mücadelesine sahne olacak. Geri de kalan 10 karşılaşmada 24 puan toplayan ve ligin zirvesinde yer alan Borussia Dortmund, artı 20 averajı ile ligin en yüksek gol oranına sahip takımı. Borussia Dortmund'un dikkat çeken en önemli özelliği ise şuana kadar mağlubiyet almamış olması.
Borussia Dormund sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu karşılaşmada toplam 20 gol atarak evinde en çok gol atan takım ünvanını da elinde bulunduruyor. Evinde 13 puan toplayan Borussia Dortmund, ligin zirvesinde yer alıyor.
Bayern Münih bu sezon geçtiğimiz yıllara oranla daha başarısız bir başlangıç yaptı. Oynanan 10 karşılaşmada iki mağlubiyet alan Bayern Münih, ligin 3. sırasında yer alıyor. Deplasmanda 4 galibiyeti ve 1 mağbuliyeti bulunan Bayern Münih, dışarda oynadığı maçlarda hiç berabere kalmadı. Ligde 20 puanı bulunan Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un 4 puan gerisinde yer alıyor.
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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