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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Borussia Dortmund Barcelona maçı ile Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda puan durumu ilk şeklini alacak. Turnuvada ilk maçına çıkacak olan Barcelona ve Borussia Dortmund, kariyerlerindeki ise üçüncü maçını oynayacak. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Şampiyonlar Ligi'nin açılış karşılaşmalarından birisi olan Borussia Dortmund Barcelona maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Son haftalarda bol skorlu karşılaşmalara çıkan  Borussia Dortmund ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi arenasında zorlu bir mücadeleye tanık edecek. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund, Barcelona'yı ağırlayacak. 17 Eylül Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek. 

BARCELONA'LI FATİ'YE MİLLİ FORMA YOLU

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Moreno, Barcelona'nın Gine Bissaulu 16 yaşındaki yıldız futbolcusu Ansu Fati'yi İspanya Milli Takımı'na katmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Moreno, İspanyol basınına verdiği demeçte, Ansu Fati'nin İspanya Milli Takımı forması giymesini sağlamak için İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bünyesinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Moreno, "Ansu konusuyla ilgileniliyor. Ama sonunda kararı verecek olan futbolcu." dedi.

Barcelona'da Lionel Messi, Luis Suarez ve Dembele'nin sakatlıklarından dolayı bu sezon ligde üç maçta oynama fırsatı bulan Ansu Fati, attığı iki gol ve verdiği bir asist ile futbol basınının ilgi odağı oldu.

Gine Bissau doğumlu Fati'nin İspanyol vatandaşı olup İspanya Milli Takımı formasını giymesi halinde ekim ayı sonunda Brezilya'da yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda oynatılabileceği belirtiliyor.

LA LİGA'DA SON DURUM

Sevilla, Atletico Madrid'in kaybettiği haftada Alaves deplasmanında 1-0 kazanarak liderliğe yerleşti.

Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk olduğu maçı 2-0 kaybetti ve ilk yenilgisini yaşadı.

Son şampiyon Barcelona, 16 yaşındaki futbolcusu Anssumane Fati'nin de bir gol attığı maçta ağırladığı Valencia'yı 5-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in evinde Levante'yi 3-2 yendiği haftada, Mallorca deplasmanında 0-0 berabere kalan Athletic Bilbao ise namağlup unvanını korudu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Getafe, Real Betis deplasmanında 1-1'lik skora razı oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Sevilla'nın 10 puanla zirveye yerleştiği La Liga'da Atletico Madrid 9, Real Madrid ve Athletic Bilbao 8'er puanla bu takımın arkasında sıralandı.

BUNDESLİGA'DA SON DURUM

Leipzig, son şampiyon Bayern Münih'i ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlardan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Köln'ü 1-0 yendi.
Fortuna Düsseldorf, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği maçta ağırladığı Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.
Nuri Şahin'in kırmızı kart gördüğü maçta takımı Werder Bremen, deplasmanda Union Berlin'i 2-1 ile geçti.

Schalke 04, Suat Serdar ve Ahmed Kutucu'nun birer gol attığı, Ozan Kabak'ın son dakikalarda oyuna dahil olduğu karşılaşmada, Paderborn deplasmanında 5-1 kazandı.

Bundesliga'da 4 haftada 10 puana ulaşan Leipzig, liderliğini korudu. Bu takımın ardından Borussia Dortmund ve Freiburg 9'ar, Bayern Münih ve Wolfsburg 8'er puanla sıralandı.

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