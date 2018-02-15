Borussia Dortmund Atalanta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Borussia Dortmund Atalanta maçı ile UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadelenin saatini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Borussia Dortmund Atalanta maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Borussia Dortmund Atalanta maçı bu akşam sahne alacak. Bundesliga'da 3. sırada yer alan Dortmund, 37 puana sahip. Şuana kadar oynadığı 22 karşılaşmada 47 gol atan ve kalesinde 29 gol gören Alman temsilcisi Leipzig'in bir puan gerisinde bulunuyor. Almanya Ligi'nin lideri ise 56 puanla Bayern Münih
İtalya Ligi'nde mücadele veren Atalanta ligin 8. sırasında yer alıyor. Oynanan 24 karşılaşmada 37 puan toplayan Atalanta iç sahada 21, deplasmanda 16 puan toplamış durumda. 24 maçta 36 gol atan İtalyan temsilcisi kalesinde 28 gol gördü.
Borussia Dortmund Atalanta maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Borussia Dortmund Atalanta maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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