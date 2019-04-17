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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.04.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbe'ye teslim edecek

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Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbe'ye teslim edecek

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund'da altyapıdan sorumlu olacak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Skibbe'nin 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Borussia Dortmund'un 19 yaş altı takımının antrenörlüğünün yanında tüm altyapı takımlarının teknik sorumlusu olacağı belirtildi.

Açıklamada, Skibbe’nin yanı sıra sarı-siyahlıların eski oyuncusu Otto Addo'nun da yetenek antrenörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.

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Borussia Dortmund altyapı koordinasyonundan sorumlu olan Lars Ricken, bu yeni görevlendirmelerle gelecekte genç futbolcuların mümkün olan en iyi şekilde eğitilmesi için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Biz sürekli gelişmek ve Almanya'daki altyapı çalışmalarında öncüsü olmak istiyoruz." dedi.

Ricken, gelecekte de başarılı olmak için Michael Skibbe'nin tecrübesinden ve bilgisinden faydalanacaklarına işaret ederek, Skibbe'nin futbolcuları, profesyonelliğe geçişte ve altyapıda görev yapan antrenörleri destekleyeceğini kaydetti.

Skibbe, Türkiye’de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u, Bundesliga’da da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin’i çalıştırmıştı. Bir dönem Alman Milli Futbol Takımı'nda antrenörlük ve altyapı takımlarında teknik direktörlük de yapan Skibbe, son olarak Yunanistan Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

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Borussia Dortmund altyapısını Michael Skibbeye teslim edecek

 

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