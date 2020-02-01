MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBorussia Dortmund 5-0 Union Berlin
GeriFutbol Borussia Dortmund 5-0 Union Berlin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 20:30,Son Güncelleme:/

Borussia Dortmund 5-0 Union Berlin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borussia Dortmund 5-0 Union Berlin

Borussia Dortmund, Bundesliga'da 20. hafta maçında Union Berlin'i 5-0 mağlup etti.

Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Union Berlin kaşrı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Dortmund, 5-0'lık skorla galip geldi.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76'da yeni transfer Erling Haaland, 68'de penaltıdan Reus ile 70'te Axel Witsel katdetti.

Bundesliga'da Dortmund formasını 3 kez terleten Haaland 7 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 39 yaparken son 3 maçından galibiyetle dönmesini bildi. Union Berlin ise 23 puanda kaldı

Borussia Dortmund 5-0 Union Berlin

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle