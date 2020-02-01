Borussia Dortmund 5-0 Union Berlin
Borussia Dortmund, Bundesliga'da 20. hafta maçında Union Berlin'i 5-0 mağlup etti.
Bundesliga'da 20. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Union Berlin kaşrı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Dortmund, 5-0'lık skorla galip geldi.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76'da yeni transfer Erling Haaland, 68'de penaltıdan Reus ile 70'te Axel Witsel katdetti.
Bundesliga'da Dortmund formasını 3 kez terleten Haaland 7 gole ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 39 yaparken son 3 maçından galibiyetle dönmesini bildi. Union Berlin ise 23 puanda kaldı
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