Borsa liginin kazananı Galatasaray!
Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına tek kazandıran, Süper Lig’in de zirvesinde yer alan Galatasaray oldu.
Yılın ilk çeyreğini yüzde 13.4, Mart ayını da yüzde 18.2 yükselişle tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, her iki dönemi de yükselişle tamamlayan tek spor şirketi olarak dikkat çekiyor.
Bunda hem sportif performansın hem de sermaye arttırımının payı olduğu belirtiliyor. (Fanatik)
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