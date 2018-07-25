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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.07.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Bornova Stadı yeni sezona hazır

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Bornova Stadı yeni sezona hazır

Göztepe ve Altınordu’nun, Süper Lig ve 1. Lig’deki maçlarına 2016 yılından bu yana ev sahipliği yapan Bornova Stadı 2018-2019 sezonuna da hazır.

Ağustos ayı ortasında başlayacak yeni sezonda Göztepe ve Altınordu Süper Lig ve 1. Lig maçlarını Bornova Stadı’nda oynayacak.

Sezon öncesi 27 Temmuz Cuma günü Bornova Stadı’nda Altınordu ile Fenerbahçe arasında hazırlık maçı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin ortak çalışması ile 2016 yılında tamamlanan Bornova Stadı kentin stat sorunu çözdü.

Göztepe ve Altınordu’nun maçları iki sezon boyunca Bornova Stadı’nda oynandı.

Bornova Stadı’nda yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

Çim bakımları önceki yıllarda olduğu gibi en iyi şekilde yapılırken, elektrik tesisatları elden geçirildi. Kırık koltukların da tamamı yenilendi.

Bornova Stadı’nda 10 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi bir de hazırlık maçı oynanacak.

Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki dostuk maçı 27 Temmuz 2018 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin ardından başlayan dostluk sürecinin ardından karar verilen hazırlık maçını, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da izleyeceği belirtildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Fenerbahçe ile Altınordu’nun yapacağı hazırlık maçına da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Bornova Stadımız geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da maçlara hazır. Tüm İzmirlileri stadımızda oynanacak güzel maçların keyfini birlikte yaşamaya çağırıyorum. Altınordu-Fenerbahçe maçıyla sezonu açıyoruz. Tüm İzmirliler’e güzel bir sezon diliyorum" dedi.





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