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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
26.06.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Bornova Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi’nde!

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Bornova Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi’nde!

Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde geçen sezonu 3’üncü sırada tamamlayan Bornova Belediyespor, Trabzonspor’un liglerden çekilmesi sonrası kontenjandan doğan hak üzerine, Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) alındı.

Basketbol Federasyonu’nun davetine olumlu yanıt veren Bornova, yeni sezonda TBL’de mücadele edecek.

Yeşil-beyazlı ekip, Zafer Aktaş’ın ayrıldığı antrenörlük görevine de eski çalıştırıcılarından Aclan Kavasoğlu’nu getirdi.

Kavasoğlu, 2009 yılında Bornova Belediyespor’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e taşıyan isim olmuş ve Bornova, Süper Lig’e 2 yıllık macerasının ardından 2011 yılında veda etmişti.

İzmir temsilcisinin gelişiyle Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Ege ekibi sayısı da 6’ya çıktı.

Yeni sezonda Petkimspor, Akhisar Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye Belediyespor ve Merkezefendi Denizli Basket de TBL’de yer alacak.

Bornova Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi’nde

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