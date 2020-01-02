Borja Herrera'dan "I come to Fenerbahçe" paylaşımı! | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

İspanyol sol bek Borja Herrera sosyal medya hesabından "I’m come to @Fenerbahce" (Fenerbahçe'ye geliyorum) yazdı.

İsrail ekibi Maccabi Netanya'da forma giyen 26 yaşındaki bu paylaşımını dikkat çekmek için yaptığı tahmin ediliyor.

Piyasa değeri 200 bin euro olan Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.

İspanyol sol bek kariyerinde formasını giydiği Real Valladolid, Las Palmas, Albacete'de ise tutunamadı.

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