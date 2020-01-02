Borja Herrera'dan "I come to Fenerbahçe" paylaşımı! | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe transferde özellikle sol beke kesin olarak bir ismi katmak istiyor. Sarı lacivertlilerde bu bölge için bir çok isim gelirken, ilginç bir transfer gelişmesi yaşandı...
İspanyol sol bek Borja Herrera sosyal medya hesabından "I’m come to @Fenerbahce" (Fenerbahçe'ye geliyorum) yazdı.
İsrail ekibi Maccabi Netanya'da forma giyen 26 yaşındaki bu paylaşımını dikkat çekmek için yaptığı tahmin ediliyor.
Piyasa değeri 200 bin euro olan Herrera sezon başında transfer olduğu Netanya'da sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.
İspanyol sol bek kariyerinde formasını giydiği Real Valladolid, Las Palmas, Albacete'de ise tutunamadı.
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