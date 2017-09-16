Bordo-Mavililerden şike protestosu

BORDO-mavili taraftarlar, Trabzonspor Kulübü’nün, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkında FIFA ve UEFA’ya yaptığı şikayet başvurusuna destek amacıyla, FIFA Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. FIFA Genel Merkezi önünde toplanan taraftarlar, ellerinde, “2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor” ve “UEFA, Fenerbahçe’yi şikeden dolayı 2 yıl Avrupa kupalarından men etti, Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe’ye ceza vermedi” yazan pankartlar taşıdı.

Taraftarlar ayrıca, FIFA’ya, TFF ve Fenerbahçe’yi eleştiren bir mektup verdi.

Trabzonspor, 3 Temmuz 2011’de başlayan şike süreciyle ilgili olayların bu yıl dönümünde FIFA’ya başvuruda bulunmuştu. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulundan avukat Nusret Yılmaz, şike süreciyle ilgili FIFA’ya başvurmuştu.