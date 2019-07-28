Bordeaux Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bordeaux Galatasaray maçı ile hazırlık mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Sezon öncesi karşılaşmaları ile takım içi koordinasyon ve taktik çalışmalara hız kazandıran Galatasaray, Bordeaux ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bordeaux Galatasaray maçı ile sezon öncesi hazırlıklar kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezona tam kondisyon ile başlamak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, Fransız ekibi ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bordeaux Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BORDEAUX GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Hazırlık karşılaşması maiyetinde oynanacak olan Bordeaux Galatasaray maçı 28 Temmuz Pazar günü saat 17.15'te Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.
Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.
Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.
Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.
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