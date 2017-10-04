Borcu ödemedi, stadın elektriği gitti!

Fırat Elektrik Perakende A.Ş., elektrik borçlarını ödemediği gerekçesiyle TFF 1’inci Lig’inde mücadele eden Elazığspor Kulüp binası ve tesislerden sonra müsabakalarını oynadığı Atatürk Stadyumu’nun da elektriklerini kesti.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 600 bin lira elektrik borcunu ödenmediği iddiası ile Elazığspor Kulüp binası ve tesislerinin elektriğini kesen elektrik dağıtım firması, bugün de sabah saatlerinde Elazığspor ve Elaziz Belediyespor’un iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu’nun elektriklerini kesti.

Elektrik dağıtım firması yetkilileri, Elazığspor Külübü’nün Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yaptığı sözleşme gereği, maçlarını Atatürk Stadyumu’nda oynadığı için elektrik ve su gibi masraflarının da kulup tarafından karşılanmasının taahhüt edildiği ancak biriken borçların ödenmemesi nedeniyle böyle bir yaptırıma gidildiğini bildirdi. Yetkililer, kulüp, tesisler ve stadyumun 600 bin liranın üzerinde borcu olduğunu söyledi.