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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Wales Online / Foto: Depo Photos
30.01.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Bony transferi açıklandı! Fenerbahçe detayı...

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Bony transferi açıklandı! Fenerbahçe detayı...

Swansea menajeri Graham Potter, adı Galatasaray'la anılan Wilfried Bony hakkında flaş bir transfer açıklaması yaptı. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Leroy Fer için de önemli sözler söyledi.

Gillingham maçında kadroda olmamasını 'transfer görüşmeleri sebebiyle kafası karışık' olarak açıklayan menajer Graham Potter, dün gece oynanan Birmingham maçı sonrası Wilfried Bony hakkında çarpıcı bir açıklama daha yaptı.

Bony'nin Katar ekibi Al-Arabi ile anlaşmasının an meselesi olduğunu söyleyen Potter, Fenerbahçe'nin gündemindeki Leroy Fer için de önemli sözler söyledi.

"Bize Leroy Fer için gelmiş bir teklif yok. Takımın önemli bir parçası. Sakatlığına bakacağız. Hafta sonu için şu an konuşmak erken."

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