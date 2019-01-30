Bony transferi açıklandı! Fenerbahçe detayı...
Swansea menajeri Graham Potter, adı Galatasaray'la anılan Wilfried Bony hakkında flaş bir transfer açıklaması yaptı. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Leroy Fer için de önemli sözler söyledi.
Gillingham maçında kadroda olmamasını 'transfer görüşmeleri sebebiyle kafası karışık' olarak açıklayan menajer Graham Potter, dün gece oynanan Birmingham maçı sonrası Wilfried Bony hakkında çarpıcı bir açıklama daha yaptı.
Bony'nin Katar ekibi Al-Arabi ile anlaşmasının an meselesi olduğunu söyleyen Potter, Fenerbahçe'nin gündemindeki Leroy Fer için de önemli sözler söyledi.
"Bize Leroy Fer için gelmiş bir teklif yok. Takımın önemli bir parçası. Sakatlığına bakacağız. Hafta sonu için şu an konuşmak erken."
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