Bonuslar dahil 17 milyon euro! Yusuf Yazıcı... | Son dakika transfer haberleri...
Trabzonspor'un, Yusuf Yazıcı için yapılan 15 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası Fransız kulüp teklifi yükseltti.
RMC Sport'un haberine göre Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için Lille ile bonuslar dahil 17 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Yusuf, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun haftaya sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gideceği ifade edildi.
Yusuf Yazıcı Trabzonspor formasıyla 100 karşılaşmada 22 gol, 21 asist ile oynadı.
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