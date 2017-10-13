Konuyla ilgili Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuşan Semih Kaya'nın menajeri Güde Fazıl Özdemir transfer iddiası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Semih Kaya hakkında transfer iddialarını cevaplayan Güde Fazıl Özdemir, "Trabzonspor'dan bize gelen bir teklif yok. Ne biz Trabzonsporlu yetkililerle ne de Trabzonsporlu yetkililer bizimle iletişime geçti. Semih Kaya şu anda Türkiye'ye zaten gelmek istemiyor. Kariyerini yurt dışında yürütmek istiyor zaten o nedenle Sparta Prag'a transferi gerçekleşti. Semih Kaya'nın adaptasyonun sorunu yok. Ligin ilk maçında sakatlık yaşadı. Şu anda sakatlığı geçmiş durumda bir sonraki maçta forma giyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.