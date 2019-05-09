Bomba iddia! Yeni takımı...
İki sezon boyunca çalıştırdığı Chelsea'den geçtiğimiz yaz ayrılan İtalyan teknik adam Antonio Conte ile ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.
Ada'da yayın yapan Sky Sports kanalının edindiği bilgilere göre 1 yıla yakın bir süredir boşta olan 49 yaşındaki başarılı hoca, önümüzdeki sezon kariyerini Serie A'da sürdürecek.
Kanalın resmi internet sitesinden paylaştığı haberde Conte'nin Milano ekibi Inter ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edilirken takımın şu anki hocası Luciano Spalletti ile de yolların ayrılacağı belirtildi.
Serie A'da en büyük başarılarına Juventus'un başındayken imza atan Conte, Torino devini üst üste 3 sezon şampiyonluğa taşımış ve ardından da İtalya Milli Takımı'nın yolunu tutmuştu.
Conte son olarak Chelsea'yi çalıştırmıştı...
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