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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
25.03.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Bomba iddia! Valbuena bedavaya Yunanistan'a gidiyor...

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Bomba iddia! Valbuena bedavaya Yunanistan'a gidiyor...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile ilgili Yunan basınından gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği büyük merak konusuydu.

Yıldız ismin Sarı Lacivertliler'le sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken Yunan basınından konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, ülkesinde yayım yapan Spor FM'e yaptığı açıklamada Olimpiakos'un transfer listesindeki en önemli isimlerden birinin Valbuena olduğunu söyledi.

İsmi daha önce de Yunan takımıyla birlikte anılan "Küçük Bisiklet" lakaplı oyuncunun ilerleyen yaşı ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu maddi durum nedeniyle Olimpiakos'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bununla birlikte sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun yıllık ücreti ve başka kulüplerin de ilgisini çekebilme ihtimali transferin önündeki en önemli engeller olarak görünüyor.

Bu sezon Sarı Lacivertli formayla 24 maça çıkan Valbuena, takımına 2 gol ve 7 asistlik bir katkıda bulundu.

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Bomba iddia Valbuena bedavaya Yunanistana gidiyor...

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