Bomba iddia! Valbuena bedavaya Yunanistan'a gidiyor...
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile ilgili Yunan basınından gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği büyük merak konusuydu.
Yıldız ismin Sarı Lacivertliler'le sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini korurken Yunan basınından konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, ülkesinde yayım yapan Spor FM'e yaptığı açıklamada Olimpiakos'un transfer listesindeki en önemli isimlerden birinin Valbuena olduğunu söyledi.
İsmi daha önce de Yunan takımıyla birlikte anılan "Küçük Bisiklet" lakaplı oyuncunun ilerleyen yaşı ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu maddi durum nedeniyle Olimpiakos'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Bununla birlikte sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun yıllık ücreti ve başka kulüplerin de ilgisini çekebilme ihtimali transferin önündeki en önemli engeller olarak görünüyor.
Bu sezon Sarı Lacivertli formayla 24 maça çıkan Valbuena, takımına 2 gol ve 7 asistlik bir katkıda bulundu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle