Bomba iddia: Mesut Özil...
Uzun süreli sakatlıkları ve bir türlü beklenen performansı gösterememesi nedeniyle İngiltere'de eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Mesut Özil, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden.
30 yaşındaki yıldız ismi adı; Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Inter gibi kulüplerin gündemine gelmişti.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bild'e verdiği demeçte "Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız." ifadelerini kullanmıştı.
Arsenal'daki geleceği büyük merak konusu olan Özil hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
ESPN'in oyuncuya çok yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Mesut, transfer konusundaki kararını verdi.
Haberde Mesut'un ocak ayında başka bir kulübe kiralık olarak gitmeyi reddettiği ve yeniden Arsenal forması giymek istediği kaydedildi.
Son zamanlarda istikrarsız bir dönemden geçen Mesut'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro'ya düşmüştü.
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