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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
08.07.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Bomba iddia! İtalyan devi, Abdülkadir Ömür'ün transferi için görüşmelere başladı

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Bomba iddia! İtalyan devi, Abdülkadir Ömür'ün transferi için görüşmelere başladı

Stephan El Shaarawy'i Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'ya satan Serie A devi Roma'nın İtalyan futbolcudan doğan boşluğu Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız ismi Abdülkadir Ömür'le doldurmak istediği öne sürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kesinlikle satmayacaklarını açıkladığı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Yusuf'a resmen talip olduğunu açıklamasının ardından İtalyan basını da Abdülkadir'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Stephan El Shaarawy'i Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'ya satan Serie A devi Roma, İtalyan futbolcudan doğan boşluğu 20 yaşındaki milli futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Haberde Roma yetkililerinin aracılar vasıtasıyla Trabzonspor yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.

Fırtına'yla 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisi için 20 milyon euroluk bir meblağın konuşulduğu Abdülkadir, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 32 maçta 5 kez fileleri sarsarken 10 da asist kaydetmişti.

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