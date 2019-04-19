Bomba iddia! Gomis ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe transferde Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ilk temasları gerçekleştirdi.
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin tarihi Gomis operasyonu başladı.
Fotomaç'ın iddiasına göre; Galatasaray'da gol kralı olarak büyük sükse yapan Bafetimbi Gomis'in menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi. Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da gözler Bafetimbi Gomis transferine çevrildi.
Sarı-lacivertli kurmaylar Gomis transferiyle hem santrfor bölgesini sağlama almak, hem de Galatasaray'a karşı psikolojik bir üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor.
Al Hilal, golcü futbolcunun parasını ödeyemeceğini söyleyip, "Kulüp bul" dedi. 33 yaşındaki oyuncunun menajerleri de ilk olarak sarı-lacivertlilere durumu iletti
Fenerbahçeli yöneticiler ise, "Gomis için mayıs ayında görüşelim" karşılığını verdi. Josef'in sezon sonunda tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddialarının ardından dün de flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz yıl gol kralı olduğu G.Saray ile sezon başında yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in sarı-lacivertlilere yakın olduğu ileri sürüldü.
Arap ekibinin yıllık 5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcuya bu parayı ödemeyeceğini söyleyip, kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Fransız yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ifade edildi.
İdarecilere durumu ileten menajerlerin, Bafetimbi Gomis'in sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Gomis'in yıllık kazancını yüksek bulan Fenerbahçe yönetiminin ise, "Bu transfer için mayıs ayında görüşelim" dediği de kaydedildi.
Bu arada menajerlerin Al Hilal'in 33 yaşındaki oyuncusu bedelsiz göndermeye hazır olduğunu da ifade etti.
ALEX'İN REKORUNU KIRMIŞTI
Geçtiğimiz sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı. Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını aldı.
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