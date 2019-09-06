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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Bomba iddia: Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk'u istiyor

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Bomba iddia: Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk'u istiyor

Fenerbahçe'nin 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı 'wonderkid' için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

 Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz ile alakalı gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe A Takımı ile hazırlık kampına katılma başarısı göstermişti. Fenerbahçe taraftarının da çok şeyler beklediği genç isim için Galatasaray'ın devreye girdiği kaydedildi. 

Ömer Faruk Beyaz transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler ile bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalanan genç yıldız adayı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milli takımın alt yaş kategorilerinde ve Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile sivrilen genç yıldız adayı Avrupa devlerini peşine takmıştı. Özellikle birçok İngiliz kulübünün oyuncu ile ilgilendiği ve ailesi ile temasa geçtiği belirtilmişti.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşmeye imza atması ile birlikte olası transfer için muhatap olarak kulüp ile temasa geçmesini sağladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da sık sık Ömer Faruk Beyaz'ı övdüğü ve ileride sarı-lacivertli takımla büyük başarılara imza atacağını ifade etti ancak genç yıldız adayı için sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın Ömer Faruk Beyaz için istekli olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in genç oyuncunun performansını çok beğendiği ve ilerleyen yıllarda Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşündüğü belirtildi. Genç futbolcu Mustafa Kapı'yı her fırsatta kadroya alan deneyimli çalıştırıcının Ömer Faruk için de istekli olduğu bildirildi.

TEK TALİP GALATASARAY DEĞİL

Ömer Faruk Beyaz'a tek taliplinin Galatasaray olmadığı ve Fransa Ligi ekiplerinden PSG'nin de genç futbolcu için devrede olduğu kaydedildi. Dünya devinin en kısa zamanda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

Terim'in Galatasaray'a dönüşü için hazırlanan o video;

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir.

İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

Top tekniği, driplingleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir.

Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır.

Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz'ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürmektedir.

Fenerbahçe bu sezonun başında Ömer Faruk Beyaz ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Genç yıldız adayı için büyük beklentiler içinde olan Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki yıllarda Avrupa piyasasına satmayı düşündükleri belirtildi.

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Bomba iddia: Fatih Terim Fenerbahçenin genç yıldızı Ömer Faruku istiyor

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